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    04 февраля 2022, 15:27

    Еще 80 рабочих мест появится благодаря расширению завода косметики в Дубне

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Еще не менее 900 миллионов рублей вложат в расширение завода косметики в особой экономической зоне «Дубна». Это сделает компания «Полекс Бьюти». Жители получат свыше 80 новых рабочих мест.

    Еще 80 рабочих мест появится благодаря расширению завода косметики в Дубне | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, вместе с дополнительными средствами вложения в производство достигнут 1,1 миллиарда рублей.

    Благодаря расширению производства увеличится площадь предприятия. Сегодня «Полекс Бьюти» планирует стать одним из лидеров российского рынка профессиональной косметики низкого ценового сегмента.

    Речь идет о средствах для лица и тела, натуральных продуктах для потребителей с любым уровнем дохода.

    Ранее стало известно, что первый в России завод уборочной техники Kärcher откроют в Московской области. Там создадут 350 рабочих мест.