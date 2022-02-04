Еще 80 рабочих мест появится благодаря расширению завода косметики в Дубне

Еще не менее 900 миллионов рублей вложат в расширение завода косметики в особой экономической зоне «Дубна». Это сделает компания «Полекс Бьюти». Жители получат свыше 80 новых рабочих мест.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, вместе с дополнительными средствами вложения в производство достигнут 1,1 миллиарда рублей.

Благодаря расширению производства увеличится площадь предприятия. Сегодня «Полекс Бьюти» планирует стать одним из лидеров российского рынка профессиональной косметики низкого ценового сегмента.

Речь идет о средствах для лица и тела, натуральных продуктах для потребителей с любым уровнем дохода.

Ранее стало известно, что первый в России завод уборочной техники Kärcher откроют в Московской области. Там создадут 350 рабочих мест.