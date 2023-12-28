Подмосковье 28 декабря 2023, 10:41 Еще 80 инвесторов стали участниками программы «Земля за 1 рубль» в Подмосковье в 2023 году Министерство имущественных отношений Подмосковья

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Реализация льготной программы «Земля за 1 рубль» продолжается в Подмосковье. В этом году ее участниками стали 80 инвесторов. Данная мера господдержки предоставляет бизнесу возможность арендовать землю за символическую цену под размещение импортозамещающего производства.

«Общий объем заявленных инвестиций по проектам, которые реализуются в рамках этой программы, превышает 63 миллиарда рублей. Запуск новых предприятий позволит создать почти 6 тысяч рабочих мест в нашем регионе», — заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Программу «Земля за 1 рубль» запустили в Московской области в марте 2022 года. Только в этом году представители бизнеса получили в аренду 101 земельный участок общей площадью около 500 гектаров.

«В этом году мы сократили сроки получения земли — от заявки до проверки бизнес-идеи и заключения договора, который мы сами регистрируем в Росреестре, проходит 20 календарных дней», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать локацию для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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