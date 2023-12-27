Подмосковье 27 декабря 2023, 10:19 Еще 80 электрических трансформаторов установили в Подмосковье за две недели Министерство энергетики Московской области

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За две недели в Подмосковье установили еще 80 электрических трансформаторов. Большинство из них — на юге региона.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, трансформаторы установили в рамках реализации программы по повышению надежности и качества электроснабжения. Так, три под подстанции появилась в Чехове, по четыре — в Серпухове и Ступине, по шесть — в Домодедове, Ленинском и Раменском округах. Еще по четыре появилась в Клину и Солнечногорске, по три — в Мытищах и Сергиевом Посаде, по одному — в Красногорске и Дмитрове.

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Новые трансформаторы также заработали в Щелкове, Богородском округе, Егорьевске, Воскресенский, Коломне, Лотошине, Одинцове, Шаховской, Волоколамский и Наро-Фоминске.

Как отметили в министерстве, новое оборудование обеспечит беспредельное работу сетей в холодное время года и повысит качество электроснабжения.

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