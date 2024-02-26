Подмосковье 26 февраля 2024, 13:10 Еще 8 заводов в сфере импортозамещения откроют в Подмосковье в 2024 году Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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В этом году в Подмосковье реализуют более 80 проектов импортозамещения. Из них 11 — в сфере пищевой промышленности. В регионе построят восемь новых заводов и модернизируют три.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в прошлом году в регионе реализовали восемь проектов в сфере пищевой промышленности на общую сумму 3,6 миллиарда рублей.

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«В этом же году планируется реализация 11 проектов с инвестициями в 15,5 миллиарда рублей. Будет создано 1,5 тысячи рабочих мест для жителей региона. Данные инвестпроекты направлены на снижение зависимости от иностранных производителей и повышение конкурентоспособности отечественной продукции», — сказала она.

В этом году новые заводы построят в Истре, Коломне, Егорьевке, Чехове и других округах. Так, в Раменском наладят выпуск консервов и продуктов быстрого приготовления, а в Можайске модернизируют производство напитков.

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