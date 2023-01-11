Подмосковье 11 января 2023, 23:44 Еще 8 участков земли передадут подмосковным фермерам в безвозмездное пользование

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В программу «Подмосковные 10 гектаров» попали еще восемь земельных участков площадью 130 гектаров, которые передадут в безвозмездное пользование местным фермерам. Они расположены в Сергиево-Посадском, Волоколамском, Кашире и Ступине.

«Сейчас общая площадь земли, которую можно получить в рамках программы, составляет более 2,5 тысячи гектаров, а перечень участков увеличился до 94», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Реализация проекта началась в мае 2022 года в Серебряных Прудах, Шатуре и Лотошине. Сегодня количество муниципальных образований увеличилось до 26 округов.

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С начала действия программы местные жители подали 24 заявки на 807 гектаров, из них уже предоставлено 19 земельных участков общей площадью 694 гектаров, еще пять обращений на земли общей площадью 203 гектаров находятся в работе.

Фермерам предоставляют территории на шесть лет. Их можно использовать для разведения мелкого рогатого скота, а также под овощеводство, садоводство, пчеловодство, растениеводство.

Местные жители могут выбрать участок онлайн с помощью цифрового сервиса. Желающим получить землю нужно зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. После этого в поле «Цель вашего обращения» выбрать категорию «Подбор земельных участков СХ назначения» и перейти к заполнению формы, после этого прикрепить необходимые документы и направить заявление для рассмотрения ведомством.

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