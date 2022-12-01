Подмосковье 01 декабря 2022, 09:40 Еще 8 турецких компаний начнут работу в Подмосковье

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Еще восемь компаний из Турции готовы начать работу в Подмосковье после переговоров в рамках роуд-шоу. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Она рассказала, что в рамках мероприятия провели более 30 встреч с представителями турецкого бизнеса. Из них восемь сразу согласились запустить инвестпроекты в Подмосковье в ближайшее время. Благодаря этому число компаний из Турции в регионе удвоится.

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«Сегодня в Подмосковье уже работают десять компаний с участием турецкого капитала. Это надежные инвестиционные партнеры, которые продолжают уверенно развиваться и нацелены на дальнейшую работу в нашей области», — отметила Екатерина Зиновьева.

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Среди компаний, которые начнут работу в Подмосковье, — производители стройматериалов, химпродукции и машиностроения.

Мероприятия, на которых прошли встречи с турецкими коллегами, посетили свыше 100 представителей бизнеса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

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