Подмосковье 25 января 2023, 11:45 Еще 8 тонн гуманитарной помощи мобилизованным собрали в Лобне

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Более восьми тонн гуманитарной помощи для солдат, находящихся в зоне СВО, собрали в Лобне. Об этом рассказал на встрече с семьями мобилизованных глава округа Игорь Демешко.

Родители мобилизованных из Лобни при поддержке главы округа, администрации и депутатов смогли наладить сбор и доставку гуманитарного груза в зону проведения СВО.

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«Более восьми тонн гуманитарной помощи собрали администрация, депутаты, местное отделение партии „Единая Россия“ и Торгово-промышленная палата вместе с жителями Лобни за четыре месяца работы городского штаба помощи. Мы держим связь с командирами воинских подразделений, чтобы доставлять помощь туда, где это необходимо. Для транспортировки нужен грузовой автомобиль — обязательно в этом поможем», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Желающих поддержать участников СВО становится больше. Участие в организации сбора, сортировке и отправке помощи принимают «Волонтеры Подмосковья» и лобненские молодогвардейцы.

Пункт помощи фронту открыл и благотворительный фонд «Обелиск». Там шьют носилки, маскировочные сети, специальные сидения для бойцов, стропы для эвакуации раненых, мастерят окопные свечи и принимают помощь от горожан.

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