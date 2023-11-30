Подмосковье 30 ноября 2023, 10:38 Еще 8 таунхаусов построили в Истре ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

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Новые таунхаусы достроили в деревне Красный поселок под Истрой. Разрешение на ввод восьми домов на территории ЖК «Кембридж» выдало Министерство жилищной политики Московской области.

«Кембридж» — это коттеджный поселок в стиле классического английского городка. Здесь есть дома с разным оформлением фасада и большим количеством вариантов планировки.

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В проекте запланировано семь очередей строительства.

Лучшие работники социальной сферы Подмосковья с 2016 года получают льготную ипотеку — это стало возможным по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С января по сегодняшний день сертификаты передали 296 жителям. В следующем году вручат еще около 300 таких документов.

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