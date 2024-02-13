Подмосковье 13 февраля 2024, 12:03 Еще 8 специалистов приняли на работу в больницу Солнечногорска с начала 2024 года Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Областная больница в Солнечногорске привлекла на работу восемь медицинских специалистов с начала 2024 года. В их числе хирург, гинеколог, участковые терапевты, педиатры и другие.

Сегодня укомплектованность врачами в Солнечногорске составляет 94%. При этом 107 медиков получают ежемесячную выплату за аренду жилья, 42 специалиста получили земельные участки под строительство домов.

Реклама

Четырех врачей и одну медсестру привлекли на работу в округ по программе «Приведи друга». В решении жилищных вопросов врачей помогают госпрограммы «Земский доктор» и «Социальная ипотека». Также по целевому набору учатся 42 студента, которые вскоре получат специальность и придут на работу в медучреждения округа.

«Для привлечения врачей на работу к нам в округ по поручению губернатора реализуем комплекс мер поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья, участие в региональных программах „Социальная ипотека“, „Земский фельдшер“ и „Приведи друга“, предоставляем земельные участки. И эти меры дают результат: в прошлом году мы привлекли на работу 50 специалистов», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В настоящее время в медицинских учреждениях Солнечногорска имеется дефицит ряда специалистов — терапевты, педиатры, неврологи, офтальмолог, дерматовенеролог. Ответить на вопросы трудоустройства готовы сотрудники отдела кадров областной больницы Солнечногорска по телефону: 8 (495) 994-15-51.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой ипотеке для соцподдержки медработников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».