28 февраля 2024, 17:50
Еще 8 сирот из Подольска получили жилищные сертификаты
Жилищные сертификаты начали вручать детям-сиротам в Подмосковье. Одними из первых документы, дающие право на приобретение собственной недвижимости, получили восемь ребят из Подольска.
«Отмечу, что дети-сироты преимущественно выбирают жилищный сертификат, потому что он позволяет выбрать для себя подходящий вариант в любом городе региона. В этом году планируем обеспечить жильем более 760 детей-сирот», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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В Министерстве социального развития напомнили, что жилищный сертификат вручают сиротам, которым исполнилось 18 лет. Чтобы защитить детей от мошенничества, деньги перечисляют сразу на счет продавца квартиры и в течение трех лет ребенок не сможет проводить сделки с этой недвижимостью.
Желающие по-прежнему смогут получить не сертификат, а квартиру.
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Подольск
Сироты
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