Подмосковье 19 января 2023, 13:03 Еще 8 медиков получили земельные участки в Клину по льготной программе

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Еще восемь медиков Подмосковья получили в безвозмездное пользование земельные участки в Клину. Большинство из них работает в онкологическом отделении областной больницы округа.

Глава Клина Алина Сокольская заявила, что для округа особенно важно, что высококвалифицированные специалисты выбирают его для жизни.

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«Это радостное событие и для врачей — жить рядом с местом работы, в черте города Высоковска. Однажды в Клину образуется медицинский городок, а клинские земли обзаведутся уютными домами наших врачей», — отметила она.

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Медики могут получить участки для строительства домов в Подмосковье с 2021 года. Программа заработала по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Чтобы стать ее участником, нужно иметь опыт работы в Подмосковье не менее трех лет и не иметь других участков по социальным программам. Бесплатную землю уже получили 45 сотрудников здравоохранения.

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