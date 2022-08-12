Еще 8 лифтов заменят в Дубне в этом году

Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжают в Подмосковье. По программе в Дубне в этом году заменят восемь лифтов. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Всего в Подмосковье работает свыше 54 тысяч лифтов. С 2014 года 12,2 тысячи из них заменили. В этом году в планах обновить еще 800. Как отметил глава министерства Антон Велиховский, работы ведут быстрыми темпами.

В Московской области набран высокий темп выполнения работ по замене лифтового оборудования в рамках реализации программы капитального ремонта Антон Велиховский.

Больше всего лифтов заменили в Балашихе, Красногорске, Королеве и других округах Подмосковья. В Дубне в этом году уже обновили две системы из восьми запланированных. Генеральный директор Фонда капитального ремонта региона Валерий Николов подчеркнул, что новые лифты обладают антивандальными свойства, они безопасные и комфортные.

«Новые лифты безопасные, энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами кабин и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены „умными датчиками“, отвечающими за безопасность», — сказал он.

Узнать, где еще в этом году проведут капитальный ремонт, можно на сайте ФКР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в регионе. С начала года в эксплуатацию ввели свыше 7,7 миллиарда квадратных метров жилья.