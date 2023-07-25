Подмосковье 25 июля 2023, 17:39 Еще 8 кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью открыли в Подмосковье ПС Минздрава МО

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Специализированные кабинеты, где оказывают помощь пациентам с хронической сердечной недостаточностью, продолжают открывать в Подмосковье. С начала года в больницах региона появилось еще восемь таких отделов.

«В этом году специализированные комнаты для пациентов с хронической сердечной недостаточностью посетили более 70 тысяч раз. Сейчас в Подмосковье работает 64 таких кабинета», — рассказал заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

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Новые кабинеты оборудовали за полгода в Воскресенской, Балашихинской, Домодедовской, Каширской, Коломенской, Одинцовской, Павлово-Посадской и Раменской больницах. Там пациентов наблюдает врач-кардиолог. Он проводит инструментальную и лабораторную диагностику, назначает лечение.

Решение о наблюдении пациента в кабинете ХСН принимает лечащий врач-терапевт, кардиолог или врач общей семейной практики. Если пациент состоит на диспансерном наблюдении с хронической сердечной недостаточностью, он может самостоятельно записаться в кабинет ХСН через личный кабинет на портале zdrav.mosreg.ru, по телефону «122» или через инфомат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу региона, чтобы вывести услуги на качественно новый уровень. Все 75 клиник перейдут на новый стандарт работы.