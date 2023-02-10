Подмосковье 10 февраля 2023, 11:16 Еще 8 госзакупок опубликовали в Подмосковье в феврале

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал первые закупки в феврале. Это конкурсы на капремонт дорог, очистку водоотвода и благоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего комитет опубликовал восемь закупок с начала февраля. Они касаются капитального ремонта дорог в Зарайске, а также трасы Хлебниково — Рогачево — Овсянниково в Дмитрове, на которой также установят дополнительное освещение.

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Еще две закупки — на содержание искусственных сооружений на автодорогах в 47 округах Подмосковья. Кроме того, в регионе прочистят системы водоотвода, поставят контейнеры для транспортировки крови в более чем 20 медучреждений, в Ермолине построят школу на 1100 мест, а в Балашихе благоустроят сквер в микрорайоне Железнодорожный на Пролетарской улице.

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Подробнее о закупках можно узнать на портале ЕАСУЗ.

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