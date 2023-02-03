Подмосковье 03 февраля 2023, 15:15 Еще 8 госзакупок на ремонт дорог и домов опубликовали в Подмосковье за неделю Unsplash

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Новые госзакупки на ремонтные работы опубликовали на портале ЕАСУЗ за период с 23 по 29 января. Подробнее рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области.

В Егорьевске нужно отремонтировать подъездную двухполосную дорогу к СНТ «Лазаревка». В Клину ищут подрядчиков для работ в деревнях Бекетово и Заболотье. В Можайском округе объявлен конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги у деревни Арбеково. В Сергиево-Посадском закупаются работы для двух участков дороги общего пользования. Чехов ждет подрядчика на ремонт дороги Чехов — Кресты — Тюфанка, протяженностью 800 метров.

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Также закупаются работы для двух школ Луховиц. В 2023 году здесь запланирован капремонт в гимназии № 10 и Выкопанской СОШ.

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Информация о новых закупках публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.