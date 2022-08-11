Еще 8 домов отремонтируют в Серебряных Прудах до конца года

В текущем году в городском округе запланировано провести капительный ремонт в 11 многоквартирных домах. В трех из них работы уже завершены.

На региональную программу капитального ремонта в Серебряных Прудах выделено 58 миллионов рублей. В округе должны быть отремонтированы крыши в шести многоквартирных домах, фасады в четырех других и инженерные системы еще в одном МКД. Работы полностью выполнены по трем адресам.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. С 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более 2,5 миллиона жителей области», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов. Ознакомиться с адресной программой ремонта на 2022 год можно на интерактивной карте Фонда.

Также в Подмосковье продолжается большая программа по капитальному ремонту школ и детских садов. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что большинство объектов должны открыться к 1 сентября.