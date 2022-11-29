29 ноября 2022, 09:54
Еще 8 домов газифицируют в подмосковной деревне Толстяково
В деревне Тостяково городского округа Солнечногорск восемь домов на Огородной улице ждут газификации. Деревню начали подключать к голубому топливу еще в 2017 году.
Выяснить причину, почему пять лет назад Огородную обошли стороной, так до сих пор и не получилось. Однако сейчас, по мнению жителей, справедливость восторжествовала.
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«Мы обрадовались. На самом деле все сделали замечательно. <…> Люди были очень хорошие. Протянули [трубы]. Вот сегодня, дал бог, к нам приехали уже подключить все, [чтобы подать] газ», — сказала жительница деревни Толстяково Лилиян Сментына.
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Газовщики работают по отлаженной схеме. Сначала продувают газопровод. После настраивают регуляторы давления и запускают электронные счетчики.
«Как мы открыли счетчик, мы опрессовываем внутреннее дымовое оборудование, чтобы не было утечек газа. Когда все это сделаем, мы подключаем оборудование и абонент доволен», — рассказал мастер АО «Мособлгаз» Александр Волошин.
В ближайшие два дня после подключения в Толстяково приедут специалисты для настройки водонагревающих котлов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Социальная газификация
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