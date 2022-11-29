Подмосковье 29 ноября 2022, 09:54 Еще 8 домов газифицируют в подмосковной деревне Толстяково

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В деревне Тостяково городского округа Солнечногорск восемь домов на Огородной улице ждут газификации. Деревню начали подключать к голубому топливу еще в 2017 году.

Выяснить причину, почему пять лет назад Огородную обошли стороной, так до сих пор и не получилось. Однако сейчас, по мнению жителей, справедливость восторжествовала.

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«Мы обрадовались. На самом деле все сделали замечательно. <…> Люди были очень хорошие. Протянули [трубы]. Вот сегодня, дал бог, к нам приехали уже подключить все, [чтобы подать] газ», — сказала жительница деревни Толстяково Лилиян Сментына.

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Газовщики работают по отлаженной схеме. Сначала продувают газопровод. После настраивают регуляторы давления и запускают электронные счетчики.

«Как мы открыли счетчик, мы опрессовываем внутреннее дымовое оборудование, чтобы не было утечек газа. Когда все это сделаем, мы подключаем оборудование и абонент доволен», — рассказал мастер АО «Мособлгаз» Александр Волошин.

В ближайшие два дня после подключения в Толстяково приедут специалисты для настройки водонагревающих котлов.

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