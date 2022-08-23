Еще 8 аппаратов ИВЛ для новорожденных поступило в МОНИИАГ

Новое оборудование поступило в областной НИИ акушерства и гинекологии. Это УЗИ и восемь аппаратов ИВЛ для младенцев. Об этом сообщила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

Зампред напомнила, что МОНИИАГ — это ведущее медицинское учреждение родовспоможения в регионе, в нем лечатся пациентки, которым важен особый контроль и наблюдение.

«Поэтому мы продолжаем оснащать МОНИИАГ самым современным оборудованием. Так, туда поступили девять единиц медтехники на сумму почти 40 миллионов рублей», — сказала Светлана Стригункова.

Врачи отметили, что новый УЗИ-аппарат позволит выявить любые заболевания новорожденных в первые часы жизни. Это поможет вовремя начать лечение патологий и контролировать его процесс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в Подмосковье. Работу в этом направление уже начали.