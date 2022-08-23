Еще 8 аппаратов ИВЛ для новорожденных поступило в МОНИИАГ
Новое оборудование поступило в областной НИИ акушерства и гинекологии. Это УЗИ и восемь аппаратов ИВЛ для младенцев. Об этом сообщила первый зампред правительства Светлана Стригункова.
Зампред напомнила, что МОНИИАГ — это ведущее медицинское учреждение родовспоможения в регионе, в нем лечатся пациентки, которым важен особый контроль и наблюдение.
«Поэтому мы продолжаем оснащать МОНИИАГ самым современным оборудованием. Так, туда поступили девять единиц медтехники на сумму почти 40 миллионов рублей», — сказала Светлана Стригункова.
Врачи отметили, что новый УЗИ-аппарат позволит выявить любые заболевания новорожденных в первые часы жизни. Это поможет вовремя начать лечение патологий и контролировать его процесс.
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