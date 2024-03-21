Подмосковье 21 марта 2024, 10:46 Еще 79 фельдшерских пунктов Подмосковья войдут в проект по модернизации в 2024 году Пресс-служба Минздрава МО

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Еще 79 фельдшерско-акушерских пунктов включат в программу «Эффективный ФАП» в Подмосковье в этом году. Проект направлен на обеспечение доступной и удобной медицинской помощи в деревнях и селах.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в фельдшерско-акушерских пунктах жители могут пройти первый этап диспансеризации, а также получить льготные лекарства и проконсультироваться со специалистом.

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По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, сейчас в проекте участвуют 321 ФАП, до конца года в программу включат еще 79.

«Благодаря проекту „Эффективный ФАП“, медицинская помощь становится доступной и удобной для жителей деревень и сел. Теперь нет необходимости ездить в аптеку за льготным препаратом или на консультацию к врачу в поликлинику. Веё можно получить рядом с домом», — сказала она.

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