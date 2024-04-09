Подмосковье 09 апреля 2024, 11:10 Еще 770 сирот Подмосковья получат жилищные сертификаты или квартиры в 2024 году Пресс-служба Министерства социального развития МО

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Подмосковье является лидером по предоставлению жилья детям-сиротам. С начала реализации этой губернаторской программы в регионе выдали около восьми тысяч квартир, о чем сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Дети-сироты могут получить в Подмосковье жилищный сертификат с 18 лет, в то время как по всей стране эта опция недоступна до 23 лет. Благодаря сертификату у ребенка появляется право самостоятельно выбрать квартиру в любом городском округе.

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В Минсоцразвития региона отметили, что у детей по-прежнему остается выбор. Они могут получить жилищный сертификат, а могут предпочесть уже купленную квартиру и ключи от нее.

В этом году Подмосковье планирует выдать более 670 сертификатов сиротам, еще 100 человек получат готовые квартиры. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено порядка 3,5 миллиарда рублей.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

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