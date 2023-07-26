Подмосковье 26 июля 2023, 12:45 Еще 740 гектаров земель расчистят от борщевика в Подмосковье до конца лета Комитет лесного хозяйства МО

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Третий этап борьбы с борщевиком начался в Подмосковье. Он продлится до конца августа. Работа проведут на площади более 740 гектаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в ходе второго этапа работ было обработано свыше 700 гектаров территории.

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«Борьба с опасным сорняком на третьем этапе продолжится на площади свыше 740 гектаров. Окашивание пройдет с учетом новых площадей, которые были добавлены в реестр по обращениям жителей», — рассказал он.

Больше всего борщевика убрали в Подольске, Истре и Ступине. Для борьбы с сорняками используют метод окашивания.

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