Еще 73 земельных и имущественных аукциона провели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 13:00 Еще 73 земельных и имущественных аукциона провели в Подмосковье Unsplash

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Почти 200 претендентов приняли участие в земельно-имущественных аукционах, которые провели в Подмосковье в период с 31 октября по 3 ноября 2022 года. Конкуренция составила в среднем 4,2 человека на лот.

С начала 2022 года на торгах было предоставлено в аренду 209 земельных участков коммерческого назначения, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Одним из реализованных стал аукцион по аренде участка под объекты дорожного сервиса площадью 78 соток в Дмитровском районе. Три претендента боролись между собой за право обладать этой недвижимостью. В итоге размер арендной платы увеличился в шесть раз и превысил 5,6 миллиона рублей в год.

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