Подмосковье 21 апреля 2023, 19:25 Еще 72 отделения «Движения первых» открылись в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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В Московской области открыли еще 72 первичных отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Они появились в образовательных учреждениях в 59 городских округах.

«Первое отделение РДДМ на базе Молодежного центра мы открыли в Красногорске 25 января, и вот меньше чем за три месяца мы смогли открыть такие же отделения в более чем 70 учреждениях, реализующих молодежную политику в регионе», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Идея Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» принадлежит победительнице конкурса «Большая перемена» Диане Красовской из Севастополя. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу.

С 25 декабря 2023 года в Московской области открылось 461 первичное отделение движения. В апреле в регионе формируют штат муниципальных координаторов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пожелал удачи участникам федерального конкурса «Лидеры России».

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