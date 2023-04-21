21 апреля 2023, 19:25
Еще 72 отделения «Движения первых» открылись в Подмосковье
В Московской области открыли еще 72 первичных отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Они появились в образовательных учреждениях в 59 городских округах.
«Первое отделение РДДМ на базе Молодежного центра мы открыли в Красногорске 25 января, и вот меньше чем за три месяца мы смогли открыть такие же отделения в более чем 70 учреждениях, реализующих молодежную политику в регионе», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
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Идея Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» принадлежит победительнице конкурса «Большая перемена» Диане Красовской из Севастополя. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу.
С 25 декабря 2023 года в Московской области открылось 461 первичное отделение движения. В апреле в регионе формируют штат муниципальных координаторов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пожелал удачи участникам федерального конкурса «Лидеры России».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Молодежь
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