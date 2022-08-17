Еще 71 объект выставили на торги в Подмосковье

58 земельных участков, 12 нежилых помещений и одну акваторию выставил на аукцион комитет по конкурентной политике Подмосковья. Объекты размещены за период с 8 по 12 августа.

В Дубне можно получить в аренду земельный участок для строительства загородного дома. Площадь объекта составляет 558 квадратных метров, он расположен в Левобережном районе. По соседству с ним находится остановка общественного транспорта и протекает река Волга. Аренда предоставляется на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена лота — 466 тысяч 415 рублей в год.

Предприниматели могут получить в аренду земельный участок площадью 3427 квадратных метров для строительства складов в городском округе Кашира. Участок расположен на улице Центролит, в 10 километрах от трассы М4 «Дон». Срок аренды — 13 лет и 2 месяца. Начальная стоимость аренды в год составляет 122 тысячи 431 рубль.

Нежилое помещение в собственность можно приобрести в Королеве. Оно расположено в микрорайоне Первомайском, на улице Советской. Объект находится на цокольном этаже и имеет отдельный вход. Площадь лота составляет 194 квадратных метра, стартовая стоимость помещения составляет 14 миллионов 397 тысяч 530 рублей.

Подробнее узнать о выставленных на торги в Подмосковье объектах можно на портал ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о расширении площади программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут получить землю на льготных условиях.