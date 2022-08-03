Еще 71 объект недвижимости выставили на торги в Подмосковье

За неделю с 25 по 29 июля Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги более 60 земельных участков и несколько зданий.

Под строительство загородного дома в селе Ивановское (округ Ступино) можно приобрести в аренду земельный участок площадью две тысячи квадратных метров для ведения личного подсобного хозяйства. Участок расположен в живописном месте, к нему удобно подъезжать. Срок аренды — 13 лет и 2 месяца. Начальная цена — 85 тысяч 670 рублей в год.

В Сергиевом Посаде в аренду предлагается земельный участок под объекты дорожного сервиса. Он расположен на улице Пограничной, в 10 километрах от трассы М-8 «Холмогоры». Срок аренды — 13 лет и 2 месяца. Здесь можно разместить заправку, автомойку, мастерские для ремонта автомобилей, мотель, магазин автозапчастей и другие объекты. Начальная цена — 69 тысяч 228 рублей в год.

В Павловском Посаде в аренду предлагают нежилое помещение под свободный вид деятельности. Объект площадью 56,9 квадратных метра расположено на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: улица Кирова, дом 60. Срок аренды — пять лет. Свободное назначение лота позволит использовать помещение в различных целях: коммерческих, досуговых, хозяйственных. Начальная цена — 264 тысячи 585 рублей в год.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.