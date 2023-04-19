Подмосковье 19 апреля 2023, 16:54 Еще 700 профилактических визитов провели на строящихся объектах в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

С начала года Главгосстройнадзор провел 700 профилактических визитов на возводящихся объектах в Подмосковье. Благодаря подобным мероприятиям в прошлом году 80% итоговых проверок окончились выдачей ЗОС с первого раза.

Стройнадзор проводит обязательные профвизиты в начале строительства или реконструкции объекта, а также регулярные — при возведении многоквартирных домов. Еще одна категория — профвизиты по запросу застройщика. Данная процедура помогает подготовиться к итоговой проверке и получить заключение о соответствии с первого раза.

Реклама

Для проведения профвизита застройщику необходимо направить заявку через портал госуслуг с указанием подходящей даты. После проверки и при выполнении всех рекомендаций Главгосстройнадзора срок проведения итогового осмотра сокращается с десяти до трех дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент в регионе ведется строительство 37 новых школ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».