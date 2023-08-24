Подмосковье 24 августа 2023, 13:30 Еще 700 килограммов пластиковых крышечек направили на переработку в Подмосковье МСК-НТ

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В августе региональный оператор МСК-НТ организовал вывоз 700 килограммов собранных волонтерами крышечек на предприятие переработки ООО «Репластик». Объем пластика занял полную грузовую газель, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сбор состоялся в рамках акции «Добрые крышечки».

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Больше всего собрали воспитанники детских садов и школ Подольска, Чехова и Серпухова.

«Однако в этот раз весомый вклад внесли и взрослые участники — работники организаций и предприятий этих городов, а также пенсионеры региона», — уточнили в министерстве.

Сдать крышечки может любой желающий. Правила акции можно прочитать по ссылке.

«Собирая крышечки, участники помогают детям-сиротам с особенностями развития и вносят свой вклад и в экологию. Раздельный сбор отходов помогает уменьшить количество не переработанного мусора и защищает природу от загрязнения», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Все мусорные полигоны в Подмосковье закрыли еще несколько лет назад, сегодня идет процесс восстановления поврежденных земель. В этом помогает федеральная программа, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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