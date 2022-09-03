Подмосковье 03 сентября 2022, 16:06 Поделиться Telegram

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Viber Еще 70 выделенных полос появилось в Подмосковье Минтранс Подмосковья сообщил о создании еще 70 выделенных полос Минтранс Подмосковья

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Внедрение отдельных полос для общественного транспорта в Подмосковье оказалось удачным, поэтому в 30 округах региона сделали еще 70 выделенок. Как отметили в Минтрансе Московской области, это один из эффективных способов повысить комфорт пассажиров и улучшить работу общественного транспорта.

«Выделенные полосы позволяют общественному транспорту ехать быстрее, минуя пробки в пиковые часы, что, безусловно, повышает его привлекательность для пассажиров. Время проезда сокращается на 5-10 минут, а на некоторых участках — до 15 минут и больше», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Она обратила внимание, что до конца 2022 года будет обустроено 100 выделенок на участках, где курсируют три и более маршрутов общественного транспорта, а суточный пассажиропоток превышает две тысячи человек.

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Результаты новой организации движения уже есть. Более 5,4 тысячи пассажиров отметили эффект новой выделенной полосы на Новом шоссе в Ленинском округе, где время проезда в пиковые часы сократилось на 25 минут. На 13 минут — на Волковском шоссе в Мытищах, где курсируют 20 автобусов.

На удобство выделенок обратили внимание пассажиры на улицах Чистяковой и Свободы в Одинцове. Здесь время проезда сократилось на пять-восемь минут. В Лобне 12 тысяч пассажиров общественного транспорта экономят в пути четыре минуты благодаря полосе на улице Ленина.

В Минтрансе напомнили, что на полосах со знаком «Движение запрещено» могут ездить только автобусы. В отдельных случаях — такси.

Штраф за проезд по выделенной полосе составляет 1,5 тысячи рублей. Соблюдение правил движения по выделенкам правоохранители контролируют с помощью комплексов фотовидеофиксации.

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