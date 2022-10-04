Еще 70 участков дорог Подмосковья стали безопаснее благодаря тросовым ограждениям | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 13:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Еще 70 участков дорог Подмосковья стали безопаснее благодаря тросовым ограждениям

Читать 360tv в

В Подмосковье активно следят за безопасностью на дорогах, проводят для этого множество мероприятий. Например, только с начала этого года удалось обустроить почти 45 километров тросового ограждения. Такие ограждения предотвращают выезд автомобилей на полосу встречного движения.

«Завершили установку тросовых ограждений на аварийно-опасных участках дорожной сети Подмосковья. Всего обустроили порядка 70 участков на Каширском, Волоколамском, Можайском, Симферопольском и Угличском шоссе, смонтировав 45 километров тросов. Еще раз отмечу, что это одна из эффективных мер для разделения транспортных потоков с целью предотвращения лобовых столкновений, так как в случае наезда „повреждение“ касается только автомобиля, а не человеческой жизни — наезды на ограждения были, а вот погибших в местах установки тросов не зафиксировано», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реклама

Больше всего тросов установили в Домодедове, Ступине и Истре. В одном только Домодедове появилось больше 10 километров ограждения. Каширское шоссе также обезопасили в Ступине. Работы провели во многих городских округах Подмосковья.

Реклама

Дороги продолжают строить в Подмосковье. Сейчас в регионе реализуют 50 проектов, многие из которых планируют сдать досрочно. О том, как удается открывать новые объекты раньше запланированного, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

0 0 0 0 0 0