Подмосковье 18 января 2024, 12:25 Еще 70 сел и деревень Подмосковья газифицируют в Подмосковье в 2024 году Мособлгаз

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Газовые сети построят еще в 70 селах и деревнях Подмосковья в 2024 году. Работы проведут по губернаторской программе.

«Мособлгаз» планирует построить более 260 километров новых сетей в 30 городских округах региона. Это позволит подключить к газоснабжению 10 тысяч человек.

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Программа рассчитана до 2030 года. Узнать, какие населенные пункты в нее вошли, можно на карте «Мособлгаза».

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