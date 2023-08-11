Подмосковье 11 августа 2023, 15:50 Еще 70 подъездов отремонтируют в Лобне в 2023 году пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Семь подъездов отремонтировали в Лобне. Всего до конца года в порядок приведут 70 подъездов жилых домов.

Подъезды отремонтировали по программе «Формирование современной комфортной среды». Так, с 2017 года в Лобне уже обновили 77% подъездов жилищного фонда.

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«Важно, чтобы все ремонтные работы осуществлялись в тесном взаимодействии с жителями домов. Перед тем как приступить к реализации программы, управляющие компании проведут встречи с собственниками, и только после них сформируют перечни работ и составят сметы. Стремимся к тому, чтобы со временем все подъезды стали благоустроенными и комфортными», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Приемка обновленных подъездов проходит поэтапно с участием представителей Советов домов. Далее управление технического надзора капитального ремонта проводит дополнительную проверку и согласовывает качество выполненных работ с Госжилинспекцией Московской области. В Лобне и одного отказа в приемке не было.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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