Еще 70 многодетных семей Подмосковья получат землю

В Московской области согласовали еще 70 земельных участков для передачи многодетным семьям из 14 округов региона. Об этом рассказала пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

За последние две недели Министерство имущественных отношений Подмосковья согласовало 70 участков для многодетных семей, рассказала Наталья Адигамова, глава ведомства.

Земельные участки расположены в разных округах Московской области. 18 из них — в Наро-Фоминске, 13 — в Мытищах, в городском округе Богородский подготовили 10 участков, в Раменском — семь участков, в Солнечногорске — пять участков. Еще по три участка согласовали в Истре, Сергиевом Посаде и Егорьевске. По несколько участков многодетные семьи получат в Кашире, Коломне, Орехово-Зуеве, Рузе, Дмитрове и Серебряных Прудах.

Землю семьи получат до конца осени.

Помимо этого ведомство согласовало 11 новых участков, которые в дальнейшем получат семьи из городского округа Озеры и Одинцовского округа.