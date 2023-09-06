06 сентября 2023, 11:05
Еще 70 комплексов телемеханики установили на объектах «Мособлэнерго» с начала года
Специалисты компании «Мособлэнерго» установили 70 комплексов телемеханики на энергетических объектах с января. До конца года смонтируют еще 40 таких систем, позволяющих контролировать режим работы оборудования.
Комплексы телемеханики нужны для автоматизированного управления режимами электроснабжения. Аппаратура передает измерения в режиме реального времени, что позволяет энергетикам контролировать работу объектов и быстро реагировать на внештатные ситуации. Такие комплексы включают и охранную сигнализацию.
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Автоматика способствует быстрому обнаружению предаварийных и аварийных ситуаций в электроснабжении. Это сокращает время реагирования диспетчера и повышает надежность электроснабжения потребителей.
В «Мособлэнерго» телемеханизировано уже 1150 энергообъектов.
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Электричество
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