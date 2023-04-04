Подмосковье 04 апреля 2023, 15:22 Еще 70 домовладений газифицируют в Химках в 2023 году

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Городской округ Химки реализует президентскую программу социальной газификации. В этом году к газопроводу подключат 70 домовладений в квартале Вашутино, микрорайонах Сходня-Фирсановка и Клязьма-Старбеево.

В Химках планируют проложить 15,7 километров газопровода в 2023 году. А в прошлом году в округе уже запустили более девяти километров газопровода в микрорайонах Сходня-Фирсановка, Клязьма-Старбеево, Подрезково и Новогорск-Планерная. Также газифицировали 160 домовладений и построили 215 вводов газопровода до границ земельных участков.

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Подать заявку на социальную газификацию можно на сайтах Мособлгаза и Госуслуг, а также в более 700 стационарных и мобильных офисах, работающих в Подмосковье. Для участия в программе дом должен быть официально зарегистрирован, а населенный пункт — подключен к магистральному газопроводу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту Владимиру Путину, что в регионе практически завершили работы по программе социальной газификации.

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