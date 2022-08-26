Еще 70 домов отремонтируют в Долгопрудном до конца года

Капитальный ремонт домов продолжается в Подмосковье. В программу на этот год вошло 70 домов в Долгопрудном. На работы выделили 398 миллионов рублей. Об этом рассказали в МинЖКХ региона.

В домах Долгопрудного отремонтируют пять крыш, шесть фасадов, 14 инженерных систем, заменят 11 лифтов в двух домах. Работы уже завершили в 12 зданиях.

Как напомнил глава министерства Антон Велиховский, Подмосковье реализует самую большую программу капитального ремонта в России. В нее вошло свыше 44 тысяч домов, из которых 15,5 тысячи уже привели в порядок.

«В 2022 году запланировано отремонтировать 3765 многоквартирных домов. На данный момент мы завершили работы в 2250 многоквартирных домах. По итогам выполнения плана на текущий год будут улучшены жилищные условия порядка 450 тысяч семей», — добавил Велиховский.

Узнать, по каким адресам будут проводить работы, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что рынки Подмосковья приведут к современному стандарту.