Подмосковье 16 мая 2023, 10:59 Еще 7 земельных участков выставили на торги в Солнечногорске Комитет по конкурентной политике Московской области

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Жители Подмосковья могут получить на торгах участок в Солнечногорске. Сейчас на портале ЕАСУЗ доступно семь предложений.

Площадь участков варьируется от шести до 17 соток. Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, самый большой из них находится в деревне Мостки и подойдет для строительства дома и других построек. Его начальная цена составила 717 тысяч рублей в год. Срок аренды — 13 лет и два месяца. Чтобы выкупить его, нужно построить и зарегистрировать здание на «Госуслугах». Подать заявку на землю можно до 21 июня, а аукцион пройдет 23 июня.

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Все лоты доступны на портале ЕАСУЗ. Там можно найти места для строительства и размещения бизнеса на продажу или в аренду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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