Подмосковье 29 декабря 2022, 13:25 Еще 7 закупок на благоустройство и строительство опубликовали в Подмосковье за неделю

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал еще семь закупок за неделю. Среди них благоустройство территории станции Железнодорожная в Балашихе, ремонт детского сада и закупка дезинфицирующих средств для медучреждений.

Благоустройство в Балашихе проведут на улицах Колхозная, Пионерская, Маяковского и Приозерская. Также работы пройдут на станции Кучино на улицах Чаплыгина, Смельчак, Пушкинская и Речная.

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Кроме того, в Балашихе капитально отремонтируют детский сад № 2 в микрорайоне Дзержинского, а в Лобне обновят школу № 7.

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Подмосковье также закупит дезинфицирующие средства для медучреждений, а в Ступине отремонтируют Дворец культуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. Технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.