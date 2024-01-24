Подмосковье 24 января 2024, 11:43 Еще 7 улиц в Лобне расчистят от снега 24 января Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Оперативный штаб по уборке снега продолжает работу в Лобне. Еще семь улиц города приведут в порядок 24 января.

Оперативный штаб по уборке снега возглавила временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова. Сегодня работы проведут по следующим адресам: улица Мирная, дома № 25 и № 27; улица Победы, дома № 10/11 и № 22; улица 40 лет Октября, дом № 10; улица Шадунца, дом № 7; улица Ленина, дом № 10; улица Батарейная, дом № 2; улица Московская, дом № 5.

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Оставить комментарий о качестве уборки снега можно в официальном Telegram-канале Анны Владимировны.

«Жду от жителей этих адресов завтра реакцию, как прошла уборка, все ли в порядке. Будем вместе следить за выполнением плана», — написала Анна Кротова в Telegram-канале.

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