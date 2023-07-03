Подмосковье 03 июля 2023, 17:43 Еще 7 тысяч гектаров земель отдали под сельское хозяйство в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Свыше тысячи гектаров земель ввели в оборот в Подмосковье за неделю. Всего с начала года в регионе задействовали свыше 7,5 тысячи гектаров неиспользуемых сельхозплощадей.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в этом году планируется ввести в оборот свыше 35 тысяч гектаров земель сельхозназначения. В перечне участков под изъятие уже более тысячи объектов.

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Ранее механизм изъятия не позволял продуктивно использовать меры воздействия на недобросовестных пользователей земли. Благодаря изменениям в законе процедуру упростили и сроки сократились до 12 месяцев. Поправки также исключили возможность смены собственника до начала судебных процедур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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