07 июля 2023, 12:23
Еще 7 тысяч гектаров земли очистили от борщевика в Подмосковье
Второй этап обработки земель от борщевика продолжается в Подмосковье. От сорняка очистили около семи тысяч гектаров.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, сейчас рабочие выполнили 33% от плана второго этапа.
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«Работы продолжатся до конца июля. Также подходит к завершению первый этап, в рамках которого обработано более 20 тысяч гектаров земель муниципальной и неразграниченной госсобственности», — рассказал он.
Самый большой объем работ провели в Талдоме, Клину и Можайске.
Борьба с борщевиком распространяется и на частные территории. Если владелец участка не провел работы самостоятельно, то к работе могут подключиться органы местного самоуправления.
Сейчас у растения активная стадии роста, поэтому с ним нужно быть особенно осторожным, чтобы не получить ожоги.
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