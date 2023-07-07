Подмосковье 07 июля 2023, 12:23 Еще 7 тысяч гектаров земли очистили от борщевика в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

Читать 360tv в

Второй этап обработки земель от борщевика продолжается в Подмосковье. От сорняка очистили около семи тысяч гектаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, сейчас рабочие выполнили 33% от плана второго этапа.

Реклама

«Работы продолжатся до конца июля. Также подходит к завершению первый этап, в рамках которого обработано более 20 тысяч гектаров земель муниципальной и неразграниченной госсобственности», — рассказал он.

Самый большой объем работ провели в Талдоме, Клину и Можайске.

Борьба с борщевиком распространяется и на частные территории. Если владелец участка не провел работы самостоятельно, то к работе могут подключиться органы местного самоуправления.

Сейчас у растения активная стадии роста, поэтому с ним нужно быть особенно осторожным, чтобы не получить ожоги.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».