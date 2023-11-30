30 ноября 2023, 11:14
Еще 7 тонн гуманитарной помощи отправили из Шатуры в зону СВО
Гуманитарный конвой отправили из Шатуры в зону СВО. Жители и волонтеры собрали семь тонн груза. Это печки, генераторы, стройматериалы, лекарства, продукты и многое другое.
Посылки собирали родственники бойцов, жители округа и предприниматели.
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«Есть четыре адреса, в которых нас будут ждать. На данный момент есть пять дизельных генераторов очень высокого класса, пять бензопил, шансовый инструмент — это штыковые, совковые лопаты, топоры, гвозди, расходный материал», — рассказал советник главы администрации городского округа Шатура Степан Любенко.
Жительницы Шатуры передали в бойцам домашние пироги, фрукты и овощи. Загружать машины помогали студенты Шатурского энергетического техникума, который также передал для бойцов 10 печек-буржуек. Их своими руками изготовили учащиеся.
Вместе с гуманитарным грузом в зону спецоперации отправили теплые носки, сладости и письма. Их написали ветераны Великой Отечественной войны вместе с ребятами из Молодежного совета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.
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Шатура
Специальная военная операция РФ на Украине
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