Еще 7 школьных стадионов отремонтировали в Реутове за пять лет
Семь школьных стадионов Реутова отремонтировали за пять лет. До конца года обновят еще один.
Глава городского округа Станислав Каторов напомнил, что в Подмосковье работает программа «Открытый стадион».
В результате школьные спортивные пространства становятся доступными жителям микрорайонов. Они могут бегать там по утрам или тренироваться вечером.
Школьные стадионы в нашем городе являются наиболее доступными объектами спортивной инфраструктуры
Станислав Каторов.
Он объяснил, что во внеурочное время школьными стадионами могут пользоваться как ученики, так и местные жители.
Например, в прошлом году реконструировали стадион школы № 5. Обновили покрытия футбольного поля, беговой дорожки, волейбольной и тренажерной площадок.
Кроме того, отремонтировали теннисные столы. На территории стадиона появились новые спортивные тренажеры.
По словам Каторова, до конца года ремонт пройдет на стадионе школы № 10.
«Ребят ждет комплексное обновление территории для занятий физической культурой и спортом», — заключил глава округа.
Участие в областном проекте «Открытый стадион» принимают пять стадионов Реутова. Этому направлению уделяют особое внимание по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.