Еще 7 школьных стадионов отремонтировали в Реутове за пять лет

Семь школьных стадионов Реутова отремонтировали за пять лет. До конца года обновят еще один.

Глава городского округа Станислав Каторов напомнил, что в Подмосковье работает программа «Открытый стадион».

В результате школьные спортивные пространства становятся доступными жителям микрорайонов. Они могут бегать там по утрам или тренироваться вечером.

Школьные стадионы в нашем городе являются наиболее доступными объектами спортивной инфраструктуры Станислав Каторов.

Он объяснил, что во внеурочное время школьными стадионами могут пользоваться как ученики, так и местные жители.

Например, в прошлом году реконструировали стадион школы № 5. Обновили покрытия футбольного поля, беговой дорожки, волейбольной и тренажерной площадок.

Кроме того, отремонтировали теннисные столы. На территории стадиона появились новые спортивные тренажеры.

По словам Каторова, до конца года ремонт пройдет на стадионе школы № 10.

«Ребят ждет комплексное обновление территории для занятий физической культурой и спортом», — заключил глава округа.

Участие в областном проекте «Открытый стадион» принимают пять стадионов Реутова. Этому направлению уделяют особое внимание по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.