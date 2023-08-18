Подмосковье 18 августа 2023, 14:58 Еще 7 школ откроют по инвестиционной программе в Подмосковье к 1 Сентября пресс-служба МинЖил политики МО

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К новому учебному году в Подмосковье откроют семь новых школ благодаря усилиям инвесторов-застройщиков жилых комплексов. Учебные заведения примут около семи тысяч ребят.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в регионе строят школы как по государственной программе, так и за счет внебюджетных средств в рамках создания новых ЖК.

пресс-служба МинЖил политики МО пресс-служба МинЖил политики МО пресс-служба МинЖил политики МО пресс-служба МинЖил политики МО пресс-служба МинЖил политики МО пресс-служба МинЖил политики МО пресс-служба МинЖил политики МО пресс-служба МинЖил политики МО

Новые учебные заведения откроют к 1 Сентября для юных жителей комплексов «Ильинские луга», «Новая Рига», «Серебрица» и «Спутник» в Красногорске. Также двери для школьников распахнут в ЖК «Влюберцы», «Маяк» в Химках и «Пригород Лесное» в Ленинском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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