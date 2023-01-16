Подмосковье 16 января 2023, 16:11 Еще 7 семей в Раменском получат выплаты на приобретение жилья

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Подмосковье регулярно помогает жителям в решении жилищного вопроса. Свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение жилья получили 6 молодых семей и одна многодетная семья в Раменском.

В Раменском округе реализуется госпрограмма «Жилище», в состав которой входят подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». В их рамках молодым семьям выделяется социальная выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Так, к уже имеющимся средствам, участники программы получают дополнительные 30% или 35% от расчетной стоимости жилья, которые выделяются из бюджетов трех уровней: федерального, областного, и местного.

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Жилищная субсидия предоставляется отдельным категориям многодетных семей — имеющим семь и более детей, либо семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей.

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За время существования программы жилищные условия улучшили 107 молодых семей Раменского округа. В 2022 году двое участников программы смогли приобрести в собственность дома с земельными участками, остальные 8 семей приобрели в собственность квартиры.

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