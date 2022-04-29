Еще семь населенных пунктов Солнечногорска получат газ благодаря модернизации ГРС

Газораспределительную станцию «Каскад» модернизировали в Солнечногорске. Ее мощность выросла вдвое — теперь она обеспечит голубым топливом семь новых населенных пунктов.

Станция стала в два раза мощнее и приняла на обслуживание семь населенных пунктов: Смирновку, Сергеевку, Толстяково, Вертлино, Новое, Загорье, Осипово.

Голубое топливо в деревни придет по президентскому проекту «Социальная газификация». В одной только Смирновке живут более тысячи человек.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин, проверив станцию, отметил, что по президентской программе газ получили уже 46 тысяч жителей региона.

По темпу социальной газификации Московская область занимает сейчас лидирующие позиции в России Александр Самарин.

У Подмосковья самая большая в России программа по проекту «Социальная газификация». Она идет опережающими темпами.

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал, что благодаря модернизации на ГРС Солнечногорска заменили устаревшее оборудование.

«Обычно такие объекты делаются за два года, но мы сделали за полгода. Около 100 человек работали без выходных, старались максимально быстро закончить», — подчеркнул он.

От ГРС «Каскад» уже начали пускать газ в первые дома новых населенных пунктов, взятых на обслуживание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.