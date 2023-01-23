23 января 2023, 14:19
Еще 7 котельных построят в Коломне до конца года
В 2023 году в Коломне построят семь блочно-модульных котельных. Всего на развитие отопительной системы округа планируют потратить 7,8 миллиарда рублей. Деньги поступят как из федерального и регионального, так и муниципального бюджетов.
Котельная в селе Хорошово обеспечит постоянным теплом порядка 500 местных жителей. Также два новых отопительных объекта возведут для детского бронхолегочного санатория «Озерский» в военном городке Сосновый Бор и в деревне Губастово. Там проживает более двух тысяч человек.
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В Озерах построят котельные на улицах Юрия Сергеева и Ленина, они обеспечат теплом 1450 местных жителей. Также новые объекты появятся в Коломне и Бобренево.
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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин пояснил, что возведение новых котельных снизит число аварий осенью и зимой.
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Коломна
Отопление
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