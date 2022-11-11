Подмосковье 11 ноября 2022, 14:20 Еще 7 ферм Подмосковья получат статус племенных хозяйств

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Минсельхозпрод Подмосковья провел экспертную комиссию на семи хозяйствах Подмосковья. По результатам их внесут в регистр племенных — и те смогут продавать молодняк.

Зампред правительства Георгий Филимонов рассказал, что новый статус позволит фермам продавать молодняк и получать субсидии на содержание маточного поголовья.

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«Таким образом, сельхозпроизводители могут получать дополнительную поддержку от государства», — отметил он.

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Положительные заключения получили «Совхоз Головково», «Элинар», «Экологическое хозяйство „Спартак“», Племзавод «Повадино» и «Зубцовский ГВА», а также молекулярно-генетическая лаборатория и организация по трансплантации эмбрионов, организация по искусственному осеменению животных и региональный информационно-селекционный центр АО «Московское» по племенной работе.

На фермах провели инвентаризацию скота, животных осмотрела комиссия, а позже оценили быков-производителей и качество потомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Он напомнил, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.