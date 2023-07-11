Подмосковье 11 июля 2023, 16:13 Еще 7 дорог отремонтировали в Мытищах

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Продолжается капитальный ремонт автомобильных дорог в городском округе Мытищи. Большой объем работ уже выполнен — в порядок привели семь участков дорог.

Среди наиболее крупных по протяженности объектов, где работы завершились, — дорога между деревнями Новосельцево и Степаньково, а также Водопроводная аллея, улицы Летная, Шараповская, Колонцова, Коминтерна, 2-й Рупасовский переулок.

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Всего в план ремонта на 2023 год включено 24 автодороги общей протяженностью более 19 километров, 13 их них расположены в сельской местности, 11 — в черте города. Дорожные работы завершат в сентябре. С планом ремонта можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, сейчас на портале «Добродел» идет второй этап народного голосования за ремонт дорог в 2024 году. Он продлится до 31 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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