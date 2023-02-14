Подмосковье 14 февраля 2023, 12:41 Еще 7 домов капитально отремонтировали во Фрязине за год

Читать 360tv в

За год во Фрязине отремонтировали еще семь многоквартирных домов. В пяти из них заменили крыши, в одном — коммуникации и в еще одном — лифты. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что регион реализует самую масштабную в стране программу капремонта домов. По ней до 2049 года преобразятся свыше 44 тысяч объектов.

Реклама

«В Подмосковье с 2014 года, в рамках программы капитального ремонта, произведен ремонт 16 тысячи домов. В 2022 году капитально отремонтировано 3849 домов», — отметил он.

Реклама

Узнать, где еще проведут работы, можно на сайте ФКР.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».