Подмосковье 29 августа 2023, 10:52 Еще 7 детских садов откроют в Ленинском округе до конца года Телеканал «360»

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Девять новых детских садов откроют в Ленинском городском округе в 2023 году. Два из них уже работают — в жилых комплексах «Южная Битца» и «Пригород лесное». Остальные семь примут почти три тысячи малышей в ближайшее время.

Ленинский городской округ переживает настоящий детсадовский бум. Так, в сентябре откроется детский сад на 340 мест в поселке Развилка. Трехэтажное здание построили всего за год. Там будет 14 групп с раздевалками, игровыми комнатами и спальнями. Есть также залы для занятий музыкой и физкультурой.

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«Мы получили заключение о соответствии. В настоящий момент ведутся работы по расстановке мебели, готовимся к открытию 1 сентября», — рассказал генеральный подрядчик Арсен Алборов.

Еще один детский сад на 325 мест построили в поселке Боброво. Он тоже готовится к открытию. В группах — яркая мебель, в столовой — самое современное оборудование, а на территории есть прогулочные и спортивные площадки.

Всего в микрорайоне Восточное Бутово в сентябре откроются три детских сада. Два — построены по госпрограмме, еще один возвел инвестор.

«Все три садика находятся в высокой степени готовности. На сегодняшний момент строительно-монтажные работы, работы по благоустройству прилегающей территории завершены на 100%. В настоящий момент осуществляется поставка технологического оборудования на объекты: это детские кровати, мебель, оборудование для медицинских блоков, пищеблоков», — поделился заместитель директора Видновского управления капитального строительства Дмитрий Чувеев.

Долгожданный детский сад возвели и в жилом квартале «Южное Видное». Строительство началось еще в 2016 году, но из-за проблем с финансированием сроки несколько раз переносились. Сейчас объект полностью готов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ и 25 детских садов к 1 сентября.

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